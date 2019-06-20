БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев удостоен медали Болгарии «Дружба», сообщает в четверг Trend.

Медаль была вручена спикеру Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Огтаю Асадову на 53-м заседании Генеральной ассамблеи Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), проведенном в Баку.

Было отмечено, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев удостоен медали за заслуги в развитии дружественных отношений между Азербайджаном и Болгарией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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