Али Ахмедов: Повышение зарплаты предусматривается и для частного сектора (версия 2)

20 июня 2019 16:23 (UTC+04:00)

добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:00)

БАКУ /Trend/ - Наряду с лицами, работающими в государственном секторе, предусмотрено повышение минимальной заработной платы и для частного сектора.

Об этом сказал вице-премьер Али Ахмедов во время мероприятия посвященного Всемирному дню беженцев, сообщает в четверг Trend

Вице-премьер напомнил, что Президент Ильхам Алиев подписал ряд распоряжений по повышению минимальной заработной платы, пенсий, заработной платы сотрудников государственных структур.

Вице-премьер подчеркнул, что в ближайшее время будет подписано распоряжение об установлении минимального пенсионного уровня.

Ахмедов отметил, что эти распоряжения серьезно улучшат жизненный уровень малоимущих семей.

По словам вице-премьера, в первой половине 2019 года минимальная зарплата была повышена вдвое.

«Подписаны также распоряжения о повышении примерно на 40 процентов зарплат работников отдельных государственных структур. Таким образом, эти документы предусматривают повышение зарплаты 100 тысяч человек», - подчеркнул Ахмедов.

Вице-премьер сказал, что реформы, проводимые в Азербайджане, обеспечили рост средств госбюджета. Благодаря этому в интересах граждан Азербайджана были приняты очень серьезные социальные пакеты.

Отметив, что в ближайшее время население ощутит пользу от принятых распоряжений, вице-премьер добавил, что меры по повышению благосостояния граждан будут продолжены: «По мере увеличения экономических возможностей страны, роста средств госбюджета будут предприниматься меры по повышению благосостояния граждан. Реформы, проводимые в Азербайджане, укрепляют экономику. За первые месяцы этого года ВВП Азербайджана заметно вырос, увеличились финансовые возможности страны, и этим воспользуются граждане Азербайджана. Для правительства Азербайджана нет более высокой цели, чем рост благосостояния его граждан».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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