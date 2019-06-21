Сопредседатели МГ ОБСЕ распространили заявление по итогам встречи глав МИД Азербайджана и Армении

БАКУ /Trend/ - Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов от России, Стефан Висконти от Франции, и Эндрю Шофер от США) в четверг провели консультации между министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и министром иностранных дел Армении Зохрабом Мнацаканяном, сообщает Trend со ссылкой на сайт ОБСЕ.

Сопредседатели проинформировали исполняющего обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипа Рикера о ходе переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик также принял участие в этих встречах.

Сопредседатели настоятельно призвали стороны принять незамедлительные меры для восстановления мирной атмосферы, способствующей субстантивными переговорам.

Также они призвали стороны подтвердить свое обязательство строго соблюдать режим прекращения огня.

Министры иностранных дел договорились встретиться в ближайшее время под эгидой сопредседателей.

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