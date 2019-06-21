Издана 85-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель»

БАКУ /Trend/ - Страны, находящиеся в экономически зависимом положении, не могут, либо затрудняются проводить независимую политику. Мы же проводим абсолютно независимую политику, имеем свою позицию по всем вопросам и смело высказываем ее. Мы выступаем с международных трибун по всем принципиальным вопросам, пропагандируем и отстаиваем справедливость и верховенство закона.

Эти высказывания, опубликованные в 85-й книге, изданного на днях многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель», взяты из речи главы нашего государства на конференции, посвященной итогам четвертого года исполнения Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2014-18 годах.

Материалы, опубликованные в очередной книге многотомника, ответственный за выпуск которого руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики, академик Рамиз Мехтиев, охватывают январь-март 2018 года.

В книге опубликованы информация о встречах Президента Ильхама Алиева, проведенных в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, тексты его речей на четвертом министерском заседании в рамках Консультативного совета «Южный газовый коридор» в Баку, на VI Глобальном бакинском форуме на тему «Устранение различий для создания инклюзивных обществ».

В издании собраны информация о встрече Президента Ильхама Алиева с посетившим Азербайджан президентом Албании, а также приемах высокопоставленных лиц Турции, США, Великобритании, Италии, Нидерландов, Ирана, Марокко, Японии и других государств, Европейского Союза, Европейского комиссии, ОБСЕ, Всемирного банка.

Президент Азербайджана на всех встречах и переговорах поднимал вопрос решения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в рамках нового международного права и территориальной целостности Азербайджана в качестве приоритета.

В 85-ю многотомника вошли также речь Президента Ильхама Алиева на VI съезде Партии «Ени Азербайджан», тексты его интервью корреспонденту телеканала «Россия-24», послание участникам V съезда Конфедерации профсоюзов Азербайджана и другие письма.

Читатели могут также ознакомиться в этой книге с материалами о поездках главы государства в город Мингячевир, Бардинский район.

В книге даны «Заметки», указатели «Личные имена», «Географические названия».

При подготовке 85-й книги, выпущенной «Азернешр», использованы материалы Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ).

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