Улучшение социального благосостояния граждан Азербайджана - послание всему миру - депутат

БАКУ /Trend/ - Подписанные 18 июня Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 16 распоряжений, включенных в один пакет, являются весьма прогрессивным шагом по улучшению социального благосостояния населения.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) от партии "Ени Азербайджан" Таир Рзаев.

Депутат отметил, что преимуществами данных распоряжений могут воспользоваться свыше двух миллионов человек. Так, повышение минимальной заработной платы затронет 950 тысяч человек, а повышение зарплат учителей - 160 тысяч человек. "Очевидно, что эти распоряжения можно назвать революционными для социальной сферы. Глава государства в апреле пообещал, что в стране будет множество структурных изменений, будут осуществлены социальные реформы, и это все будет непосредственно направлено на улучшение благосостояния населения. Президент Азербайджана верен данному им обещанию", - отметил Рзаев.

По словам депутата, последние распоряжения главы государства свидетельствуют, что в социальные сфере осуществляется системная и последовательная работа.

"До этого были реализованы такие мероприятия, как выдача единовременной выплаты семьям шехидов, повышение пенсий, пособий, стипендий студентов. Последние распоряжения также являются логическим продолжением осуществленных ранее мероприятий", - добавил Рзаев.

Депутат добавил, что распоряжения Президента Ильхама Алиева получили высокую оценку не только со стороны граждан страны, но и международных структур.

"Эти шаги, в то же время повышают авторитет Азербайджана на международной арене. Улучшение социального благосостояния граждан Азербайджана, сохранение в стране общественно-политической стабильности являются посланием всему миру", - сказал депутат.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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