В Азербайджане отмечается профессиональный праздник госслужащих

23 июня 2019 10:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане отмечается профессиональный праздник государственных служащих, сообщает в воскресенье Trend.

Профессиональный праздник госслужащих учрежден распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 25 мая 2006 года.

Учитывая роль государственной службы в создании демократического, правового и светского государства и объявление Генассамблеей ООН 23 июня как День государственной службы Организации Объединенных Наций, было принято решение объявить этот день профессиональным праздником госслужащих в Азербайджане.

Одним из важных результатов реформ, проводимых в сфере госслужбы в Азербайджане, является принятие 21 июня 2000 года закона "О государственной службе". Принятием этого закона в Азербайджане была заложена основа формирования единой государственной политики в сфере государственной службы, основными принципами кадровой политики в этой сфере стали место государственных служащих в общество, их права и обязанности. В сфере госслужбы было принято множество документов и создана обширная правовая база. Эти документы охватили основные направления госслужбы в Азербайджане и сформировали необходимую правовую базу, соответствующий механизм исполнения и контроля для деятельности госслужащих.

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