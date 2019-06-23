Премьер-министр Черногории прибыл в Азербайджан с официальным визитом

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Черногории Душко Маркович в воскресенье прибыл в Азербайджан с официальным визитом.

В международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь главы правительства Черногории был выстроен почетный караул.

Премьер-министра Черногории Душко Марковича в аэропорту встречали заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Али Гасанов и другие официальные лица.

Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Черногории.

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