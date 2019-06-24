Вице-премьер: Новые возможности могут открыться для энергетического сотрудничества между Болгарией и Азербайджаном (ИНТЕРВЬЮ)

Эксклюзивное интервью АМИ Trend с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Болгарии Екатериной Захариевой по случаю ее визита в Азербайджан

Нынешнее состояние двусторонних отношений

Болгария придает большое значение своим отношениям с Азербайджанской Республикой и рассматривает Азербайджан в качестве приоритетного партнера в регионе Южного Кавказа и в целом Черноморском регионе, сказала Захариева.

«Я бы описала отношения между нашими странами как очень хорошие. Существующие тесные связи на высшем уровне имеют большое значение для развития двустороннего политического диалога. Здесь я хотела бы упомянуть официальный визит в Азербайджан Президента Болгарии Румена Радева в октябре 2017 года, рабочие визиты премьер-министра Бойко Борисова в Баку (январь 2018 года и февраль 2019 года) и недавний визит в Баку председателя Национального собрания Цветы Караянчевой (20–21 июня 2019 года)»,- сказала она.

По словам заместителя премьер-министра, прочной основой для углубления двусторонних связей между Болгарией и Азербайджаном является Совместная декларация о стратегическом партнерстве между Республикой Болгария и Азербайджанской Республикой, подписанная в марте 2015 года в ходе официального визита Президента Ильхама Алиева.

Захариева напомнила, что первая сессия Стратегического диалога, которая была учреждена в соответствии с Декларацией, состоялась в Софии 31 октября 2018 года во время официального визита в Болгарию главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова.

«Тогда мы обсуждали тот факт, что только три процента болгарских домохозяйств газифицированы, что говорит о мощном потенциале для привлечения азербайджанских инвестиций в Болгарию. Формат Стратегического диалога дает нам возможность обсудить приоритетные вопросы нашего двустороннего сотрудничества, такие как экономика, энергетика и транспорт. Мой первый официальный визит в Баку является логическим продолжением этой первой сессии Стратегического диалога.

Мы видим большой потенциал для развития торгово-экономических связей, сотрудничества в сфере энергетики, транспорта, туризма, а также в сельском хозяйстве, фармацевтике, науке и образовании»,- сказала она.

Перспективы увеличения взаимного товарооборота

Захариева отметила, что объем двусторонней торговли постоянно растет.

«По данным болгарской статистики, за последний год он вырос на 34,1 процента до 24,5 миллиона долларов. Фармацевтические препараты являются наиболее важной частью болгарского экспорта в Азербайджан. Несмотря на этот рост и несмотря на существующие прекрасные политические отношения, экономические связи между нашими странами определенно не соответствуют потенциалу, который есть у Болгарии и Азербайджана. Хорошим инструментом для стимулирования взаимной торговли является Совместная межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству, последнее заседание которой состоялось 6-7 ноября 2018 года в Софии.

В рамках заседания приняли участие представители болгарского бизнеса и около 30 азербайджанских компаний. Мы ожидаем, что все эти усилия на правительственном уровне в конечном итоге принесут положительные результаты», - сказала заместитель премьер-министра.

Болгарско-азербайджанская торгово-промышленная палата (BATIP), созданная в 2014 году, также играет важную роль в этом процессе, отметила она.

Перспективные сферы для привлечения взаимных инвестиций

Экономическое развитие, покупательная способность и финансовые ресурсы Болгарии и Азербайджана создают возможности для совместных инвестиций и сотрудничества в различных областях, представляющих взаимный интерес, таких как энергетика, туризм, строительство, сельское хозяйство и другие, сказала Захариева.

Она отметила, что членство Болгарии в ЕС создает возможности для совместного производства и поставок товаров на европейский рынок и в соседние страны.

«Болгария является одной из стран, которая успешно поддерживает макроэкономическую и финансовую стабильность. У нас самые выгодные налоги в ЕС и высококвалифицированная рабочая сила. Правительство также имеет ряд дополнительных стимулов для поощрения инвестиций.

Одним из наиболее перспективных направлений для привлечения инвестиций является сотрудничество в области энергетики, например: газификация и распределение газа, строительство газовой инфраструктуры в Болгарии и регионе Юго-Восточной Европы, распределение нефтепродуктов на болгарском и региональном рынке, и т.п.

Нас интересуют конкретные проекты, в которых болгарские и азербайджанские компании могут быть привлечены в качестве подрядчиков или субподрядчиков, например, в сфере строительства, в совместных предприятиях по производству продуктов питания и т.д.»,- сказала она.

Захариева напомнила, что на пятом заседании болгарско-азербайджанской комиссии по экономическому сотрудничеству была выражена обоюдная заинтересованность в углублении сотрудничества в области производства пищевых добавок, производства ветеринарных препаратов и лекарств для животных.

«Исходя из этого, учитывая богатый опыт Болгарии в этой области, рассматривается возможность реализации проекта по созданию совместного предприятия по производству вакцин для животных и других продуктов на территории Азербайджана», - сказала заместитель премьер-министра.

Перспективы развития двусторонних отношений в сфере транспорта и коммуникаций

Захариева отметила, что Болгария заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере транспорта и коммуникаций.

«Мы должны воспользоваться геостратегической позицией наших стран в создании хорошей инфраструктуры между Европой и Азией. С этой точки зрения и принимая во внимание значительный потенциал болгарских черноморских портов Бургас и Варна и существующую национальную инфраструктуру, я хотела бы подчеркнуть важность реализации транспортного коридора, связывающего Каспийское и Черное моря, а также мультимодальный транспортный коридор Персидский залив - Черное море», - сказала она.

Сотрудничество в сфере энергетики

Диверсификация источников и маршрутов поставок природного газа является одним из главных приоритетов болгарского правительства в области энергетики, сказала Захариева.

«Болгария проводит последовательную энергетическую политику, направленную на обеспечение энергетической безопасности страны и всего ЕС. Энергетическая безопасность является одним из приоритетов председательства Болгарии в Организации Черноморского экономического сотрудничества и была одним из главных приоритетов председательства Болгарии в Совете ЕС в прошлом году», - сказала министр.

Она отметила, что реализуя проект «Южный газовый коридор», Азербайджан играет важную роль в создании энергетических связей между Европой и Азией.

«С одной стороны - это будет способствовать диверсификации источников природного газа как для Болгарии, так и для региона. С другой стороны, Болгария будет получать качественный газ по взаимовыгодным ценам для нашей страны, а также для поставщика - Азербайджана.

Как известно, у нашей страны есть контракт на поставку 1 миллиарда кубометров газа в год в рамках проекта «Шах-Дениз-2». Эти объёмы составляют около трети потребления болгарского газа. Вот почему мы уверены, что это серьезно повысит безопасность и диверсификацию источников энергии. Это фактор, стимулирующий конкуренцию в отрасли на благо всех потребителей.

Кроме того, новые возможности для энергетического сотрудничества между Болгарией и Азербайджаном могут быть открыты благодаря возможному участию SOCAR в газификации частных домохозяйств в Болгарии», - сказала она.

Прогресс в реализации проекта интерконнектора Греция-Болгария(IGB)

«Мы рассматриваем IGB как ключевой проект, часть “Южного газового коридора”, и его реализация является приоритетом для болгарской стороны. Проект IGB будет завершен в установленные сроки. Важность IGB была подтверждена Европейской комиссией, которая определила его как «проект общего интереса». Это будет способствовать реализации проекта Балканского газового хаба и поможет создать конкурентоспособный и либерализованный рынок газа в регионе», - сказала министр.

Она напомнила, что 22 мая 2019 года премьер-министры Болгарии и Греции, вице-президент Европейской комиссии и первый заместитель премьер-министра Азербайджана участвовали в церемонии закладки IGB недалеко от села Кирково.

«В настоящее время все ключевые процедуры отбора подрядчиков в соответствии с национальным законодательством были выполнены. Это дает нам уверенность в том, что IGB будет введен в коммерческую эксплуатацию в 2020 году, согласно планам.

Несомненно, реализация этого проекта является фактором усиления экономической и геополитической роли Болгарии и Греции в Европейском союзе. Проект имеет стратегическое значение не только для наших двух стран, но и для Европы, включая страны Западных Балкан. Такие проекты способствуют миру и стабильности как в Балканском регионе, так и в Европе.

В рамках развития «Южного газового коридора» Болгария и соседние с ней страны будут иметь доступ к альтернативным поставкам из Каспийского региона и Восточного Средиземноморья через соединительный элемент, а также из существующих и будущих терминалов СПГ. Проект имеет стратегическое значение для реализации вертикального газового коридора, соединяющего сети Болгарии, Греции, Румынии и Венгрии», - сказала Захариева.

(Автор: Ляман Зейналова)

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