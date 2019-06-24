Распоряжения Президента Азербайджана обеспечивают социальную справедливость - депутат

24 июня 2019 11:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во всех распоряжениях и указах, подписанных Президентом Ильхамом Алиевым, на первом месте стоят интересы гражданина Азербайджана. Об этом сказал в понедельник Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) от правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Азер Бадамов.

Депутат отметил, что, в частности, входящие в единый пакет 16 распоряжений, подписанные 18 июня, будут служить росту доходов работающих в государственном и частном секторе: «Практически повышены доходы лиц всех категорий, что позволяет сказать, что в основе политики главы государства стоит благосостояние людей. Углубление проводимых в стране реформ усилили экономику, увеличили доходы бюджета. Думаю, что по мере усиления экономики распоряжения, рассчитанные на рост социального благосостояния людей, будут продолжительными».

Напомним, что ранее Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал ряд распоряжений о повышении минимальной заработной платы, повысив на 20, 40 и 50 процентов зарплаты госслужащих, учителей, сотрудников военных и правоохранительных органов и работающих здесь гражданских лиц, а также лиц ряда организаций, финансируемых из госбюджета.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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