Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии открытия Форума госуслуг ООН (ФОТО) (версия 2)

24 июня 2019 13:14 (UTC+04:00)

Добавлены подробности, изменен заголовок (первая версия опубликована в 11:02)

БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева в Баку в понедельник при совместной организации ООН и Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана начался Форум государственных услуг ООН, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В церемонии открытия Форума приняла участие Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева выступила с речью на Форуме.

Затем выступил заместитель генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Лю Чжэньмин.

Лю Чжэньмин вручил Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой специальную премию ООН за развитие в нашей стране государственных услуг с внедрением цифрового управления.

Затем выступили председатель Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехдиев, ректор Университета Гунадарма и вице-президент Ассоциации частных университетов Республики Индонезия, профессор Эко Шри Маргианти.

Форум с 2003 года проводится ежегодно в преддверии 23 июня – Дня государственной службы ООН. Цель проведения Форума – проведение обсуждений по вопросам государственного управления, новейших моделей оказания государственных услуг, инноваций и актуальных вопросов в этой области, а также обмен передовым опытом в этом направлении. Кроме того, в рамках форума будут награждены самые передовые и инновативные модели по миру в области государственных услуг.

В нынешнем форуме с участием более 500 представителей из 190 стран мира принимают участие министры по государственному управлению и государственным услугам различных стран, руководящие лица местных органов управления, академических кругов и частного сектора.

В рамках этого форума, являющегося мероприятием ООН и впервые проводимого в нашей стране в области оказания государственных услуг, будут организованы пленарные сессии, семинар по 9 разным актуальным темам и 4 параллельных мероприятия. Кроме того, планируется награждение победителей этого года Премией государственных услуг ООН, подписание между Государственным агентством и рядом структур зарубежных стран соглашений о сотрудничестве.

Самыми важными факторами, которые создают почву для проведения форума в Азербайджанской Республике, являются успехи, достигнутые в нашей стране в области оказания государственных услуг, успешная деятельность «ASAN xidmət» и то, что в 2015 году он удостоился Премии государственных услуг ООН.

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