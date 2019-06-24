Закир Гасанов поздравил военнослужащих по случаю 101-й годовщины создания Азербайджанской армии

24 июня 2019 20:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов поздравил личный состав по случаю 101-ой годовщины образования Азербайджанской армии.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны.

«Уважаемые офицеры, прапорщики, мичманы, курсанты, сержанты, солдаты, матросы и гражданские сотрудники!

Я искренне поздравляю вас по случаю 101-й годовщины создания азербайджанской армии и желаю каждому из вас успехов в вашем священном служении во имя защиты нашей независимости и обеспечения нашей территориальной целостности», - говорится в частности в послании минстра.

Гасанов напомнил, что формирование азербайджанской армии, как регулярной армии, связано с именем Гейдара Алиева, общенационального лидера современного Азербайджана, великого исторического деятеля. Президент Азербайджана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Ильхам Алиев успешно продолжает политический курс великого лидера в деле организации армии. В результате масштабных реформ, оснащения армии самым современным оборудованием и техникой, строительства новых военных городков и создания всей необходимой военной инфраструктуры, азербайджанская армия занимает одно из значимых мест не только в регионе, но и в мире.

«Последние крупномасштабные учения еще раз подтвердили, что каждый солдат Азербайджанской армии обладает высокими боевыми и морально-психологическими навыками, способен успешно выполнить любой боевой приказ Верховного главнокомандующего, Президента Илхама Алиева.

Разгром малой частью Азербайджанской армии ВС Армении на поле боя в апреле 2016 года и освобождение части наших земель во время операции «Гюннут» в Нахчыване в мае 2018 года и захват стратегически важных высот

Обеспечение тотального превосходства небольшой частью азербайджанской армии над разгромленными Вооруженными Силами Армении во время апрельских боёв 2016 года и освобождение части наших земель и стратегически важных высот во время операции «Гюннют» в Нахчыване в очередной раз продемонстрировало мощь нашей армии», - отметил Гасанов.

«Я с уверенностью заявляю, что, будучи верными Конституции Азербайджана, военной присяге и уставу, вы будете готовы крепить боевую и морально-психологическую подготовку, наращивать усилия и способности для достижения новых побед и выполнения боевых приказов Верховного главнокомандующего. Еще раз желаю каждому из вас крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного счастья и успехов в вашей славной службе», - написал в заключение министр.

(Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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