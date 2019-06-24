Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Основная цель состоит в предоставлении людям новых услуг и устранении препятствий, с которыми граждане сталкивались в прошлом

24 июня 2019 20:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Предоставлять людям новые услуги и устранять трудности, с которыми они сталкивались в прошлом, а также сделать государственные услуги доступными, удобными, легкими и эффективными является основной целью и задачей.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева 24 июня на церемонии открытия Форума государственных служб ООН, совместно организованного Организацией Объединенных Наций и Государственным агентством по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.

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