Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии открытия Форума госуслуг ООН (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Баку, в Центре Гейдара Алиева, в понедельник начал работу Форум государственных услуг ООН, организованный Организацией Объединенных Наций совместно с Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В церемонии открытия Форума приняла участие Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

На нынешнем Форуме с участием свыше 500 представителей из более чем 190 стран мира присутствуют министры по государственному управлению и государственным услугам различных стран, руководящие лица местных органов управления, академических кругов и частного сектора.

Форум организуется ежегодно с 2003 года накануне 23 июня – Дня государственной службы ООН. Цель организации Форума заключается в проведении обсуждений, связанных с государственным управлением, передовыми моделями оказания государственных услуг, инновациями и актуальными вопросами в данной сфере, а также обмене государствами передовым опытом в этом направлении. Кроме того, в рамках Форума будут награждены самые передовые и инновационные в мире модели в области государственных услуг.

В рамках нынешнего Форума, являющегося первым мероприятием ООН, организованным в нашей стране в области оказания государственных услуг, будут организованы пленарные сессии, 9 семинаров на различные актуальные темы и 4 параллельных мероприятия. Планируется также награждение обладателей премии государственных услуг ООН за этот год по 5 различным категориям, подписание договоров о сотрудничестве между Государственным агентством и рядом структур зарубежных стран.

Важнейшими факторами, создавшими основу проведения Форума в Азербайджанской Республике, являются достижения нашей страны в области государственных услуг, успешная деятельность «ASAN xidmət» и присуждение ему в 2015 году премии государственных услуг ООН.

Вначале было сделано совместное фото.

Выступая на открытии Форума, Первый вице-президент Мехрибан Алиева сказала:

- Господин заместитель генерального секретаря, Ваше превосходительство.

Дамы и господа, уважаемые гости, дорогие друзья.

Рада приветствовать всех вас в Азербайджане. Для нас честь проводить Форум государственных услуг ООН, который впервые организован в восточноевропейском регионе. Выражаем ООН признательность за решение провести это мероприятие в нашей столице. Мы считаем это оценкой достижений Азербайджана в области государственных услуг. Тема нынешнего мероприятия представляет важное значение для всех народов. Это – полезная платформа для обмена опытом принимающими решения высокопоставленными лицами, прибывшими из различных уголков мира, обсуждения вызовов и достижения Целей устойчивого развития повестки дня ООН до 2030 года. Особую роль в данном процессе играют умение государственных структур оказывать народу высококачественные услуги и участвовать в инновационных преобразованиях. В этом контексте мне хотелось бы сегодня, пользуясь случаем, поделиться с вами успехами Азербайджана в области системы эффективной государственной службы.

Первый вице-президент Азербайджана подчеркнула, что основная цель и задача заключаются в ориентированности новых услуг на людей и устранении трудностей, с которыми граждане сталкивались в прошлом, обеспечении доступности, удобности, легкости и эффективности государственных услуг для людей. Отметив, что именно так появилась идея оказания государственных услуг на основе принципа «одно окно», Мехрибан Алиева подчеркнула, что название ASAN переводится с азербайджанского языка как «легкий». Первый вице-президент Азербайджана сказала:

- «ASAN xidmət» был учрежден в 2012 году по инициативе Президента Азербайджана как часть широкомасштабных реформ в области государственного управления. И народ сразу же приветствовал эти реформы. «ASAN xidmət» приступил к деятельности в Баку с небольшим пилотным проектом. В это время для прозрачного, доступного, эффективного и удобного ответа на потребности народа в одном здании собрали несколько структур, оказывающих государственные услуги. ASAN сразу же приобрел такую популярность среди народа, что мы, как продолжение этого успеха, решили увеличить количество и виды оказываемых услуг, и «ASAN xidmət» стал открываться также в районах Азербайджана.

Отметив, что за относительно короткий срок «ASAN xidmət» превратился в национальный бренд, представляющий новую культуру в области государственных услуг, связанных с решением потребностей людей, Первый вице-президент Азербайджана сообщила, что в настоящее время в районах функционируют 10, а в Баку – 5 центров «ASAN xidmət». Подчеркнув, что до конца года планируется открыть еще 5 центров «ASAN xidmət» в районах и 2 – в Баку, Мехрибан Алиева сказала:

- С точки зрения объема проделанных работ представлю вам следующую цифру. С 2013 года в центрах ASAN было рассмотрено более 30 миллионов заявлений по стране. Сегодня в этих центрах оказываются 320 государственных и частных услуг. 12 различных государственных структур и группа частных компаний представлены в одном здании в «ASAN xidmət». В кратчайший срок «ASAN xidmət» занял центральное место в отношениях между государством и гражданином.

«Постоянный мониторинг мнения граждан служит успеху данного проекта в долгосрочной перспективе», - сказала Первый вице-президент, констатировав, что другие причины успеха связаны с активностью и широким участием молодежи. Мехрибан Алиева отметила, что с 2013 года в работе ASAN приняли участие более 19 тысяч волонтеров. Подчеркнув, что 1100 из них обеспечены работой на полном штате в различных центрах «ASAN xidmət», Первый вице-президент сказала:

- Мы рады видеть, как активно наша талантливая, высокомотивированная и творческая молодежь участвует в модернизации страны. Наш положительный опыт привлек внимание и международной общественности, и в 2015 году «ASAN xidmət» был удостоен награды ООН в категории «совершенствование обеспечения государственными услугами». Мы гордимся тем, что наш опыт, связанный с ASAN, отслеживается в более широком регионе как лучший опыт.

Мехрибан Алиева сообщила, что в начале этого года первый аналогичный центр был открыт в Кабуле. Более 100 экспертов из Афганистана прошли обучение в ASAN. Первый вице-президент выразила нашу готовность продолжать обмен положительным опытом с другими странами, подчеркнула, что на сегодняшний день ASAN подписал с различными странами и международными организациями 10 меморандумов о взаимопонимании. Мы не довольствуемся этим и продолжаем совершенствовать качество государственных услуг, сказала Мехрибан Алиева. Констатировав, что для оказания гражданам проактивных электронных услуг был создан портал Asan my-gov, благодаря чему они также могут пользоваться онлайн-услугами, Первый вице-президент напомнила, что в 2016 году в нашей стране, как продолжение истории успеха ASAN, начала деятельность другая социально ориентированная услуга под названием ABAD. ABAD является юридическим лицом публичного права, цель которого – оказание помощи бизнесу малых семейных хозяйств и развитие малого предпринимательства в регионах Азербайджана. Отметив, что цель реализации данного проекта заключается в более активном и творческом привлечении граждан к социальному и экономическому развитию страны, превращении ABAD, насчитывающего около 400 членов, в важное средство для решения вопроса безработицы в регионах, Мехрибан Алиева сказала:

- Дамы и господа, это был небольшой обзор опыта Азербайджана по проведению реформ в области государственных услуг для того, чтобы наши граждане получали пользу от этого. Уверена, что существуют другие многочисленные примеры и опыт, которыми можно регулярно делиться и которые можно изучать. Именно поэтому Азербайджан, как непосредственный результат нынешнего Форума, выдвинул инициативу создания Ассоциации ASAN предприятий по обеспечению государственными услугами. Надеюсь, что новая ассоциация станет важным международным инструментом, преследующим цель поощрения диалога между экспертами по эффективному обеспечению государственными услугами. Это может помочь всем, кто хочет воспользоваться всем имеющимся положительным опытом в указанной сфере.

Дорогие друзья, еще раз добро пожаловать в Азербайджан. Желаю всем вам интересных и полезных обсуждений, а работе форума – большого успеха. В заключение хочу пригласить вас в период пребывания в Баку найти свободное время и открыть для себя наш прекрасный город, получить удовольствие от традиционного азербайджанского гостеприимства. Благодарю.

Затем выступил заместитель генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Лю Чженьмин. Передав от имени генерального секретаря ООН сердечные приветствия всем участникам Форума государственных услуг ООН, Лю Чженьмин подчеркнул прекрасную организацию мероприятия. Он сказал:

- Хочу выразить правительству и народу Азербайджанской Республики сердечную признательность за организацию нынешнего Форума государственных услуг ООН и церемонии награждения. Хочу передать господину Президенту Ильхаму Алиеву глубокую благодарность за определение верного направления. Хочу поблагодарить Первого вице-президента за поддержку, неоценимую самоотверженность, участие и выступление. Мы имели возможность непосредственно увидеть известное во всем мире благородство и гостеприимство Азербайджанской Республики.

Заместитель генерального секретаря ООН также подчеркнул, что Баку является прекрасным городом, в котором соединены история и образцы современной архитектуры. Отметив, что задача участников Форума заключается в том, чтобы добиться Целей устойчивого развития путем оказания эффективных государственных услуг, инновационных трансформаций и направленных на это институтов, Лю Чженьмин подробно остановился на Повестке дня устойчивого развития ООН до 2030 года. Он отметил, что для достижения Целей устойчивого развития необходимы прозрачные, подотчетные и эффективные институты. Подчеркнув, что наряду с достигнутыми успехами по созданию инклюзивного, благополучного и устойчивого мира, имеются также вызовы, связанные с социальной жизнью, экономикой и окружающей средой, заместитель генерального секретаря ООН отметил, что с этой точки зрения соответствующие институты важны, как никогда раньше. Коснувшись предстоящего в следующем месяце в Нью-Йорке политического форума с участием государств-членов, в том числе Азербайджана, Лю Чженьмин подчеркнул фундаментальное значение инклюзивных, чувствительных, прозрачных и эффективных институтов для устойчивого развития. Особо отметив также успехи, достигнутые в нашей стране в области государственной службы, заместитель генерального секретаря ООН сказал:

- Азербайджанская Республика посредством инновационного управления создала инклюзивную, рациональную и ориентированную на человека государственную службу на основе ИКТ. Таким образом, она сократила расстояние между государственными служащими и гражданами в оказании социальных услуг и обеспечила прозрачность контактов между государственными служащими и гражданами. Государство добилось этого немыслимого результата благодаря совместному подходу всех правительственных структур к модернизации оказания услуг, созданию центров ASAN и применению новаторских услуг э-правительства, повышению качества услуг и росту удовлетворенности граждан данными услугами. Это очень важно для достижения результата.

Заместитель генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам вручил Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой специальную награду ООН в области развития государственных услуг в нашей стране путем применения цифрового управления.

Выступивший затем председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехтиев отметил, что после принятия Целей устойчивого развития создание эффективных и прозрачных институтов стало одной из важнейших целей международной общественности, Азербайджан также принял существенные меры в этом направлении. Подчеркнув позитивность перспектив для нашей страны в данной сфере, Ульви Мехтиев отметил, что это в основном обусловлено успешным применением инноваций в государственном управлении, а также гражданским подходом в оказании государственных услуг. Он сказал:

- Реформы, осуществляемые Президентом Азербайджанской Республики Его превосходительством Ильхамом Алиевым, основаны на институциональных механизмах, структурах, системах и инновационных методах, с тем, чтобы они стали более благоприятны для привлечения гражданского общества. Как отметила Первый вице-президент Мехрибан Алиева, «ASAN xidmət» был создан в 2012 году по инициативе Президента Азербайджана как составная часть реформ, проводимых в области государственного управления. Основанный на принципах передового управления, он способствовал фундаментальным переменам в области государственных услуг в нашей стране. Центры «ASAN xidmət» обеспечивают самый высокий уровень обслуживания, основанный на принципах эффективности, доступности, прозрачности, удобства и инноваций. Неслучайно, граждане, можно сказать, на 100 процентов положительно оценивают «ASAN xidmət».

«Оказание прозрачных и эффективных услуг так, чтобы никто не оставался в стороне, - цель, достигнутая правительством Азербайджана. Прозрачность и ответственность полностью обеспечены во всех центрах ASAN», - сказал Ульви Мехтиев, отметив, что опыт «ASAN xidmət», удостоенного премии государственных услуг ООН, применяется в нескольких странах, сообщил о подписании меморандумов о взаимопонимании с рядом стран и международных организаций, в том числе Францией, Италией, Республикой Корея, Монтенегро, Марокко, Угандой, Индонезией, ИСЕСКО и Организацией объединенных городов и местных властей Африки.

Затем выступила ректор Университета Гунадарма Республики Индонезия и вице-президент Ассоциации частных университетов, профессор Эко Шри Маргианти. Подчеркнув значение Форума, важность участия в таком мероприятии, гостья сказала:

- Разрешите выразить глубокую признательность за приглашение выступить с речью в такой важный и знаменательный день. Для меня действительно высокая честь высказать свои личные суждения и поделиться с вами своим опытом. Это также является для меня особой возможностью, так как я впервые нахожусь в Баку.

Ваши превосходительства, уважаемые гости, дамы и господа. В этот особый момент я также хочу поздравить правительство Азербайджанской Республики с успешной организацией Форума государственных услуг ООН.

Эко Шри Маргианти сказала, что на протяжении трех лет являлась в Индонезии оценщиком неофициального конкурса по государственным услугам. Делясь опытом, накопленным в период деятельности, гостья из Индонезии рассказала о работе, проводимой в ее стране в области ускорения государственных услуг. Она коснулась Повестки дня Целей устойчивого развития ООН до 2030 года, подчеркнула, что особое место в предпринятых в данном направлении шагах уделялось применению инноваций. Эко Шри Маргианти поделилась мнением об обсуждаемых на Форуме вопросах и отметила, что на современные вызовы можно отвечать соблюдением принципов прозрачности, эффективности и отчетности. Коснувшись также роли международного сотрудничества в этом вопросе, она особо подчеркнула значение совместных усилий для достижения еще больших успехов в будущем.

Форум продолжил работу в сессиях, посвященных различным темам.

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