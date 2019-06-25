Глава минобороны Азербайджана поручил усилить контроль над оперативной обстановкой на линии соприкосновения (ФОТО)

25 июня 2019 14:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Центральном командном пункте под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова состоялось служебное совещание с участием заместителей министра обороны, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений и служб министерства, командиров воинских объединений, к которому посредством видеосвязи также были привлечены командиры соединений и другие должностные лица, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Передав свои поздравления участникам совещания в связи с Днем Вооруженных сил, министр обороны особо отметил, что распоряжение, подписанное Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым в целях усиления социальной защиты военнослужащих, было воспринято всем личным составом азербайджанской армии с чувством глубокой признательности и с воодушевлением.

Министр выразил уверенность в том, что работы, проводимые государством в этом направлении, будут продолжительными. Гасанов поставил перед должностными лицами задачи уделить особое внимание вопросам осуществления строгого контроля над оперативной обстановкой на линии соприкосновения войск, повышения бдительности и обеспечения безопасности личного состава.

С учетом погодных условий министр также дал указания в связи с предотвращением случаев теплового и солнечного удара среди личного состава, повышением внимания к состоянию его здоровья и принятием мер пожарной безопасности в воинских частях.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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