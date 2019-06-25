Президент Ильхам Алиев принял Рамиля Усубова (ФОТО) (версия 2)

25 июня 2019 17:31 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:37)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 июня принял Рамиля Усубова в связи с его назначением на пост секретаря Совета безопасности. Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Глава государства сказал, что Рамиль Усубов долгие годы успешно исполнял должность министра внутренних дел. Подчеркнув, что сегодня в Азербайджане обеспечена общественно-политическая стабильность, Президент Ильхам Алиев отметил важность того, чтобы меры безопасности постоянно находились на повестке дня для реализации стоящих перед страной задач на должном уровне. Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что Рамиль Усубов достойно справится с такой ответственной должностью, как секретарь Совета безопасности, пожелал ему успехов в деятельности.

Рамиль Усубов выразил главе государства признательность за оказанное доверие и назначение на такую ответственную должность, как секретарь Совета безопасности. Он отметил, что за долгие годы работы на посту министра внутренних дел руководимое им министерство в своей деятельности всегда чувствовало высокое внимание и заботу общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, а в последующие периоды – Президента Ильхама Алиева. Рамиль Усубов особо подчеркнул, что принимаемые под руководством Президента Ильхама Алиева меры по обеспечению стабильности, спокойствия в нашей стране имеют большое значение. Он сказал, что на посту секретаря Совета безопасности приложит все усилия, чтобы оправдать оказанное ему высокое доверие.

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