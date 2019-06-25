Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении перечня «государственных органов помимо Вооруженных Сил, где предусмотрена воинская служба»

25 июня 2019 19:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении перечня «государственных органов (формирований, входящих в структуру государственных органов) помимо Вооруженных Сил, где предусмотрена воинская служба».

Согласно указу, утверждается перечень «государственных органов (формирований, входящих в структуру государственных органов), где помимо Вооруженных Сил, предусмотрена воинская служба».

Согласно указу, утверждается "Перечень государственных органов (формирований, входящих в структуру государственных органов), помимо Вооруженных сил, в которых предусмотрена воинская служба.

Кабинету министров поручено в трехмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения о приведении актов Президента в соответствие с настоящим указом; в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров в соответствие с настоящим указом и проинформировать Президента Азербайджана; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с настоящим указом и в пятимесячный срок проинформировать Президента Азербайджана об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из настоящего указа.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с настоящим указом и проинформировать Кабинет министров.

(Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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