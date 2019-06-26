Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Главная сила нашей армии - боевой дух и беззаветная любовь к Родине азербайджанских солдат и офицеров

26 июня 2019 10:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в среду поздравила азербайджанский народ с Днем вооруженных сил.

Как сообщает Trend, поздравление Мехрибан Алиевой опубликовано на ее официальной странице в Instagram.

«Дорогие соотечественники, дорогие военнослужащие и ветераны!

Сегодня мы отмечаем День Вооруженных сил Азербайджана. Это праздник воинской доблести, чести и мужества. В этот день мы воздаем дань героизму тех, кто, рискуя жизнью, защищает нашу Родину.

День Вооруженных сил — по-настоящему всенародный праздник. Армия — это опора нашей государственности, безопасности и стабильности. У военной мощи множество слагаемых. Но главная сила нашей армии —боевой дух и беззаветная любовь к Родине азербайджанских солдат и офицеров.

Дорогие наши воины! Мы гордимся вашей cамоотверженностью, отвагой и высочайшим профессионализмом. От всей души поздравляю вас с этим знаменательным днем», - говорится в поздравлении Первого вице-президента.

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