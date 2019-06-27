День Вооруженных сил Азербайджана отметили в Тбилиси (ФОТО)

27 июня 2019 09:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - День Вооруженных сил Азербайджана отметили в столице Грузии Тбилиси.

Как сообщили Trend в министерстве обороны, посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов, глава аппарата военного атташе посольства, полковник-лейтенант Фуад Ибрагимов, сотрудники посольства посетили парк Гейдара Алиева в Тбилиси, где возложили цветы к бюсту общенационального лидера, почтив память основателя современного азербайджанского государства и армии.

В мероприятии также приняли участие военный атташе Турции в Грузии полковник Бюлент Акдениз, его заместители полковник-лейтенант Акрам Каракуш и майор Айдын Токушлу.

Турецкие офицеры и представители СМИ Азербайджана с почтением почтили память одного из великих деятелей тюркского мира, общенационального лидера Гейдара Алиева,

Выступая на церемонии, посол Д.Гасанов поздравил военнослужащих по случаю Дня Вооруженных сил и пожелал им успехов.

Сотрудники аппарата военного атташе проинформировали собравшихся о развитии независимого, демократического и миролюбивого азербайджанского государства.

(Текст: Эльвин Ахмед. Редактор: Хазар Ахундов)

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