Президент Ильхам Алиев: Война еще не окончена, поэтому мы в любой момент должны быть готовы освободить родную землю от оккупантов (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Война еще не окончена, поэтому мы в любой момент должны быть готовы освободить родную землю от оккупантов.

Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, в частности, сказал в среду Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев во время выступления перед курсантами и преподавателями после ознакомления с условиями, созданными после капитального ремонта и реконструкции в Военном лицее имени Джамшида Нахчыванского.

"Поздравляю вас с Днем Вооруженных сил, желаю каждому из вас вам успехов. Желаю, чтобы вы проявили себя как прекрасные военнослужащие.

Как вам известно, основу этой школы заложил великий лидер Гейдар Алиев. Школа была создана по его инициативе в 1971 году. Великий лидер всегда уделял большое внимание ее деятельности. Он уже тогда знал, что нам нужны будут национальные военные кадры, так и произошло", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства подчеркнул, что сегодня азербайджанская армия входит в число сильных армий в мировом масштабе.

"Мощь, боеспособность, профессионализм нашей армии возрастают. Сегодня наша армия находится на самом высоком уровне.

Неоценимые заслуги великого лидера всегда живут в душе азербайджанского народа. Мы продолжаем его дело. Процесс армейского строительства идет успешно и стремительно. Проводится работа на современном уровне, приобретается военная техника, растет боеспособность. Словом, сегодня Азербайджанская армия демонстрирует и должна демонстрировать свою мощь.

Мы живем в условиях войны. Война еще не окончена, поэтому мы в любой момент должны быть готовы освободить родную землю от оккупантов. Уверен, что этот день наступит, и Азербайджан восстановит свою территориальную целостность.

Наши возможности возрастают, материальное положение улучшается, приобретаются и завозятся необходимые армии техника, оружие и боеприпасы. Словом, мы делаем все это для того, чтобы обладать еще более сильной армией и восстановить нашу территориальную целостность.

Сегодня Азербайджан успешно развивается во всех областях. Уверен, что это развитие будет устойчивым.

Желаю вам – курсантам и работающим здесь преподавателям новых успехов и здоровья. Вы всегда должны быть активными в деле защиты Родины и демонстрировать свою силу.

Еще раз поздравляю вас.

Поздравляю весь азербайджанский народ с Днем Вооруженных сил и желаю вам новых успехов. Спасибо", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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