Парламент Азербайджана собирается обсудить сегодня 49 вопросов

БАКУ /Trend/ - Сегодня к работе приступит двухдневное внеочередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламента), на повестку которого вынесено 49 вопросов, сообщает в четверг Trend.

В начале депутаты обсудят законопроекты «Об исполнении государственного бюджета Азербайджана на 2018 год» и «О государственном бюджете Азербайджана на 2019 год».

Затем будут обсуждены законопроект «О бюджете 2019 года соответствующего органа исполнительной власти, осуществляющей социальное обеспечение и защиту». Будут также рассмотрены поправки к законам «О судах и судьях», «О государственных закупках», «О трудовых пенсиях», «О бюджете фонда страхования от безработицы на 2019 год», «Об особо охраняемых природных территориях и объектах», «О государственной пошлине», «О ветеринарии», «Об экологически чистом сельском хозяйстве» и «О лицензиях и разрешениях», в том числе, в Налоговый, Гражданский, Уголовно-процессуальный кодексы и др. вопросы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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