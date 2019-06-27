Президент Ильхам Алиев выделил средства на реконструкцию автодороги Ходжасан-Локбатан

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о мерах по реконструкции 0-11- километрового участка автомобильной дороги Ходжасан-Локбатан.

В соответствии с распоряжением, для реконструкции 0-11- километрового участка автомобильной дороги Ходжасан-Локбатан, соединяющей три населенных пункта, с населением численностью в четыре тысячи человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2019 год, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана будет выделено 13,5 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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