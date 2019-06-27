Президент Ильхам Алиев выделил средства на реконструкцию автодороги Ходжасан-Локбатан

27 июня 2019 16:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о мерах по реконструкции 0-11- километрового участка автомобильной дороги Ходжасан-Локбатан.

В соответствии с распоряжением, для реконструкции 0-11- километрового участка автомобильной дороги Ходжасан-Локбатан, соединяющей три населенных пункта, с населением численностью в четыре тысячи человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2019 год, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана будет выделено 13,5 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев: Война еще не окончена, поэтому мы в любой момент должны быть готовы освободить родную землю от оккупантов
Политика 26 июня 19:59
Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями после реконструкции в Военном лицее им. Дж. Нахчыванского (ФОТО)
Политика 26 июня 16:24
Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении перечня «государственных органов помимо Вооруженных Сил, где предусмотрена воинская служба»
Политика 25 июня 19:23
На страницах Президента Ильхама Алиева в Facebook и Instagram размещен видеоролик, посвященный Дню Вооруженных сил
Политика 25 июня 17:55
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Исмаиллы
Политика 25 июня 17:46
Президент Ильхам Алиев принял Рамиля Усубова (ФОТО)
Политика 25 июня 15:37
Лента новостей
В Узбекистане планируют построить туркомплекс за $500 млн
Туризм 16:35
Макрон хочет убедить Трампа частично отказаться от санкций против Ирана
Европа 16:35
В Индии одиннадцать человек погибли при падении автомобиля в ущелье
Другие страны 16:29
Первый пилотируемый космический старт в 2020 году назначили на 15 апреля
Другие страны 16:27
В Азербайджане производство ряда категорий сельскохозтехники освобождается от НДС
Экономика 16:21
В казахстанском городе Арысь восстанавливают движение поездов
Казахстан 16:17
Азербайджанская компания “Oz sut” расширит филиальную сеть в Баку
Бизнес 16:10
В Азербайджане предлагается ввести сезонные налоги в сфере туризма
Экономика 16:06
Греция подписала соглашения по месторождениям углеводородов у берегов Кипра
Европа 15:59