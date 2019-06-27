Президент Ильхам Алиев выделил средства Исполнительной власти Баку

27 июня 2019 17:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о материальном обеспечении ряда мероприятий, которые Исполнительная власть города Баку осуществит в связи с объявлением 2019 года в Азербайджане «Годом Насими».

В распоряжении говорится, что для материального обеспечения мероприятий, которые Исполнительная власть города Баку осуществит в рамках «Года Насими», из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджана Исполнительной власти города Баку будет выделен один миллион манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

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