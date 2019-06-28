МИД Азербайджана: Сторона, заинтересованная в мирном решении конфликта, не должна искать повода избегать переговоров

БАКУ /Trend/ - "В ходе вчерашнего брифинга для прессы министр иностранных дел Армении сказав, что «нельзя, ведя одной рукой переговоры, другой стрелять», - прокомментировал слова министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова о том, что «до сих пор в процессе переговоров по обсуждаемым документам, на линии фронта отнюдь не царило спокойствие». Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров, отвечая на вопросы представителей СМИ по итогам вашингтонской встречи, завил, что переговоры между Арменией и Азербайджаном, как сторон конфликта, будь то по Мадридским принципам, их обновленному варианту, Казанским принципам или, так называемому «плану Лаврова», сопровождались вспышками напряжённости на линии соприкосновения войск», - цитирует в пятницу Trend пресс-секретаря МИД Лейлу Абдуллаеву.

По ее словам, тем не менее, субстантивный интенсивный диалог продолжался.

«То есть, переговорный процесс не должен быть заложником ситуации на линии фронта. Не понимать этого и не извлекать из сказанного должных выводов - ещё раз подтверждает мысль о поисках армянской стороной отговорок, дабы избежать продвижения переговорного процесса», - подчеркнула Абдуллаева.

Она напомнила, что причиной напряжённости на линии фронта является незаконное присутствие ВС Армении на территории Азербайджана. «Чтобы положить конец этой напряжённости необходимо продвигать переговорный процесс по разрешению субстантивных вопросов, и никак иначе. По логике армянской стороны, в период относительного спокойствия в прифронтовой зоне, обеспечиваемого на основе взаимной договорённости, достигнутой после встречи в Душанбе, мы должны были добиться конкретных результатов в переговорах. Однако, всё очевидно. Сторона, заинтересованная в мирном урегулировании конфликта, не должна искать повода для ухода от конкретных, ориентированных на результат, переговоров, напротив – демонстрировать политическую волю и решимость. Именно в этом состоят как ожидания Азербайджана от армянской стороны, так и надежды международного сообщества» - добавила пресс-секретарь МИД.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Редактор: Ровшан Гусейнов)

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