Президент Ильхам Алиев выделил средства на улучшение условий для членов Союза писателей

28 июня 2019 17:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о мерах по улучшению творческих условий членов Союза писателей Азербайджана.

В распоряжении говорится, что для ремонта и реконструкции расположенного в Шувелане Дома творчества имени Самеда Вургуна Союза писателей из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджана Государственному комитету по имущественным вопросам будет выделено три миллиона манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении.

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