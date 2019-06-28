Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Билясуваре

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Билясувар-Бахрамтепе (56 км)-Чайлы-Багбанлар-Аранлы-Зехметабад Билясуварского района.

Согласно распоряжению, с целью строительства автомобильной дороги Билясувар-Бахрамтепе (56 км)-Чайлы-Багбанлар-Аранлы-Зехметабад, соединяющей четыре населенных пункта с населением численностью 12 тысяч человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капиталовложений госбюджета на 2019 год, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделить 5,6 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении,

Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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