БАКУ/Trend/ - Сегодня в Баку приступает к работе 43 сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

Согласно информации предоставленной Trend в министерстве культуры Азербайджана сессия продолжится до 10 июля.

В ходе бакинской сессии Комитета будут рассмотрены 36 из 42 предложений по внесению в список всемирного наследия, в том числе шесть природных, 28 культурных и двух смешанных (природных и культурных) памятников.

Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире через сайты ЮНЕСКО и ООН.

Для участия в сессии в Азербайджан с визитом прибудут министр культуры Саудовской Аравии принц Бадер бин Абдуллах, министр иностранных дел Боснии и Герцоговины Драган Чович, министр культуры и изящных искусств Камбоджи Сакона Пхыен, министр культуры Узбекистана Бахтияр Сайфуллаев, министр культуры Кот-д'Ивуара Коуакоу Маурис Бандаман, министр культуры Татарстана Ирада Эюбова, министр культуры Ирака Абдульамир Мадхи, министр культуры Болгарии Боил Банов, министр культуры и туризма Пакистана Сайед Сардар Али Шах, министр культуры, туризма и спорта Канарских островов Испании Исак Кастеяно, министр культуры и по религиозным делам Мьянмы Анг Ко Тура, министр образования и туризма Пенджабской провинции Пакистана, Ясир Хумайун, министр информации, культуры и туризма Лаоса Босенгхам Вондара, министр лесного хозяйства Камеруна Ндонга Жюлес Дорет, министр туризма и антиквариата Уганды Эмфраим Камунту, министр по делам диаспоры Северной Македонии Эдмонд Адеми, министр культуры и спорта Казахстана Аристанбек Мухамедул.

Отмечается, что на 43-й сессии Комитета всемирного наследия примут участие около 2500 делегатов из более чем, 180 стран мира.

(Автор: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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