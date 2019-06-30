Директор Центра всемирного наследия: Азербайджан относится с вниманием и заботой к своим культурным богатствам и образцам наследия

БАКУ /Trend/ - Азербайджан относится с вниманием и заботой к своим культурным богатствам и образцам наследия. Об этом, как передает в воскресенье Trend со ссылкой на минкультуры, сказала находящаяся с визитом в Азербайджане директор Центра всемирного наследия ЮНЕСКО Мехтильд Ресслер в интервью телеканалу Euronews.

Высоко оценив Форумы менеджеров памятников и молодых специалистов, директор отметила, что стала свидетелем интересных обсуждений.

Ресслер сказала, что для участия в 43 сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку прибыло много специалистов этой сферы.

"За несколько дней, которые мы находимся здесь, мы стали свидетелями осуществления организационных работ на высоком уровне. В то же время хотела бы отметить, что Азербайджан относится с вниманием и заботой к своим культурным богатствам, образцам наследия", - сказала Ресслер.

Говоря о программе сессии директор Центра отметила, что в Баку будут обсуждаться вопросы, связанные с сохранением объектов из списка всемирного наследия ЮНЕСКО, 36 номинациями, которые представилены для введения в список, объектами, находящимися под угрозой.

"Мы должны сохранить и донести будущим поколениям древние поселения. В связи с этим оповестим международную общественность. Окажем поддержку странам, у которых существуют трудности с сохранением объектов из списка всемирного наследия", - сказал Ресслер.

Отметим, что сегодня в Баку приступает к работе 43 сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Сессия продолжится до 10 июля.

В ходе бакинской сессии Комитета будут рассмотрены 36 из 42 предложений по внесению в список всемирного наследия, в том числе шесть природных, 28 культурных и двух смешанных (природных и культурных) памятников.

Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире через сайты ЮНЕСКО и ООН.

На 43-й сессии Комитета всемирного наследия примут участие около 2500 делегатов из более чем, 180 стран мира.

(Текст: Али Гасымов)

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