Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии открытия 43 сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку (версия 2)

30 июня 2019 21:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева в Баку в воскресенье состоялась церемония открытия 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В церемонии приняла участие Первый вице-президент Азербайджана, посол доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиева.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева выступила на церемонии открытия.

Затем выступили генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле, председатель Исполнительного совета организации Ли Бен Хён и министр культуры Азербайджанской Республики Абульфас Гараев.

В 43-й сессии Комитета Всемирного наследия участвуют свыше 2500 представителей из более чем 180 стран мира, в том числе министры, генеральные директоры различных организаций, представители и послы международных структур в Азербайджане, члены азербайджанского правительства.

Это важное мероприятие отражает значение, придаваемое образцам материального и природного наследия, древнейшим памятникам, выражающим самобытность и историческую память народов мира.

На Бакинской сессии комитета будут рассмотрены презентации 36 из 42 заявок, представленных для включения в Список Всемирного культурного наследия. Из них 6 предложений касаются природного, 28 – культурного и 2 – смешанного (как природного, так и культурного) наследия.

Азербайджан был принят в члены ЮНЕСКО в 1992 году, а в 1996 году между организацией и Азербайджаном был подписан меморандум о сотрудничестве. В 2000 году в Список Всемирного наследия были включены исторический центр города Баку – Государственный историко-архитектурный заповедник «Ичеришехер», Комплекс дворца Ширваншахов и Девичья башня, а в 2007 году – Гобустанский национальный историко-художественный заповедник. В нынешнем году наша страна предложила включить в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО исторический центр города Шеки вместе с Ханским дворцом.

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