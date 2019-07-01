Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии открытия 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку (версия 3)

БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева в Баку в воскресенье состоялась церемония открытия 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В церемонии приняла участие Первый вице-президент Азербайджана, посол доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиева.

Одно из основных направлений государственной политики Азербайджана – наряду с сохранением и пропагандой национально-духовных ценностей, историко-культурного наследия, оказывать поддержку защите и охране мирового наследия на международном уровне. С этой целью наша страна с момента восстановления независимости наладила тесное сотрудничество с ЮНЕСКО и внесла вклад в деятельность организации. В Азербайджане, успешно организовавшем в 2013 году 8-ю сессию Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, с таким же успехом при официальном партнерстве с этой организацией раз в два года проводится Всемирный форум по межкультурному диалогу. На основании решения, принятого на 42-й сессии Комитета Всемирного наследия, Азербайджан получил право принимать очередную сессию этой влиятельной структуры. Принятие столь важного для Азербайджана решения свидетельствует о высоком уровне развития партнерских отношений нашей страны с ЮНЕСКО. Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее Распоряжение с целью обеспечения достойного проведения в Баку сессии, которая продлится с 30 июня по 10 июля. Тем самым было организовано проведение на высоком уровне в Баку 43-й сессии Комитета Всемирного наследия.

Первый вице-президент Азербайджана, посол доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиева, поприветствовав участников сессии, сказала, что организация столь важного мероприятия является высокой честью. Мехрибан Алиева отметила, что за минувшие 27 лет между нашей страной и этой организацией было налажено успешное взаимодействие по ряду сфер. "Мы успешно участвуем в работе ЮНЕСКО активным представительством и вносимым вкладом", - сказала Мехрибан Алиева, подчеркнув, что сохранение всемирного и национального наследия находится в центре государственной политики в Азербайджане. Сообщив, что за последние 5 лет в нашей стране реставрированы и реконструированы 40 исторических памятников, Мехрибан Алиева отметила, что наша национальная культура благодаря этому обогатилась. Сообщив о включении Ичеришехер, Дворца Ширваншахов, Девичьей башни, Гобустанских наскальных рисунков в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, Первый вице-президент Азербайджана подчеркнула, что мугам и ашугское искусство, являющиеся жемчужинами нашей музыкальной сокровищницы, включены в Список нематериального культурного наследия человечества.

Мехрибан Алиева подчеркнула в своем выступлении, что 20 процентов наших земель оккупированы Арменией, 1 миллион человек стали беженцами и вынужденными переселенцами, разрушены сотни памятников истории и архитектуры. "Семена культуры мира могут прорасти благодаря диалогу и взаимному уважению", - сказала Мехрибан Алиева, остановившись на значении проводимого в нашей стране с 2008 года Всемирного форума по межкультурному диалогу, партнером которого является ЮНЕСКО, и еще раз пожелала успехов работе мероприятия.

Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле, выразив удовлетворение пребыванием в Баку, имеющем богатую историю, поблагодарила руководство Азербайджана за радушное гостеприимство и условия, созданные для представителей государств-участников. Констатировав, что в настоящее время всемирное культурное наследие столкнулось с чувствительной ситуацией, Одре Азуле отметила, что памятники культуры, расположенные в горячих точках, находятся под постоянным контролем ЮНЕСКО, подчеркнула важность сохранения разнообразия всемирного культурного наследия. Говоря об особом значении Конвенции об охране культурного наследия, генеральный директор ЮНЕСКО призвала население мира к активности в деле поощрения. Она представила участникам сессии 9-летнюю девочку. Девочка сообщила, что в написанной ею книге повествуется о ее родном городе, имеющихся там многочисленных памятниках, великих героях, и преподнесла книгу Одре Азуле.

Затем выступили председатель Исполнительного совета ЮНЕСКО Ли Бен Хён и председатель 43-й сессии Комитета Всемирного наследия, министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев.

После этого была представлена интересная концертная программа в исполнении мастеров искусств Азербайджана.

новость будет обновляться

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.