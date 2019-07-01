В Баку будет принята Декларация 43-я сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО

1 июля 2019 10:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку продолжает свою работу 43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает в понедельник Trend.

Открывая сессию открытой, директор Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО Мехтильд Росслер рассказал об организационных вопросах.

Директор Центра отметил, что в завершение заседания будет принята Бакинская декларация, добавив, что проект декларации роздан участникам сессии, и после обсуждений она будет принята.

Напомним, что 30 июня в Баку, в Центре Гейдара Алиева, состоялась церемония открытия 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В церемонии приняла участие Первый вице-президент Азербайджана, посол доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиева.

Отметим, что 43-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО пройдет с 30 июня по 10 июля.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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