Азербайджан одна из значимых стран в Комитете Всемирного наследия ЮНЕСКО – представитель Мексики (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан на высоком уровне организовал в Баку 43-ю сессию Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сказал участвующий в работе сессии представитель Мексики Франсиско Видрагес, сообщает в понедельник Trend.

Представитель Мексики отметил, что Азербайджан одна из значимых стран в Комитете Всемирного наследия ЮНЕСКО: «В ходе сессии проводятся плодотворные обсуждения по вопросам наследия. Принимая у себя это мероприятия, Азербайджан вносит важный вклад в вопрос сохранения наследия в мире».

Сказав, что впервые находится в Азербайджане, Видрагес добавил, что ему здесь очень нравится: «Азербайджан – прекрасная страна, и люди тоже очень гостеприимны».

Напомним, что 30 июня в Баку, в Центре Гейдара Алиева, состоялась церемония открытия 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В церемонии приняла участие Первый вице-президент Азербайджана, посол доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиева.

Отметим, что 43-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО пройдет с 30 июня по 10 июля.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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