Азербайджан на высоком уровне принимает сессию ЮНЕСКО – представитель Австрии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан играет очень важную роль в Комитете Всемирного наследия ЮНЕСКО, прикладывая большие усилия для осуществления его работы. Об этом в понедельник сказала Trend глава австрийской делегации Клаудиа Реинпрехт.

Глава австрийской делегации отметила, что Азербайджан на высоком уровне принимает сессию ЮНЕСКО: «Очень рада, что нахожусь в Баку. Место проведения сессии одно из лучших в мире. Для нас здесь созданы все необходимые условия, за что я очень благодарна Азербайджану».

Реинпрехт отметила, что, проводя у себя сессию, Азербайджан вносит важный вклад в сохранение наследия в мире: «Внесение вклада в это дело каждой страной, являющейся членом Комитета, весьма востребовано, и, в свою очередь, Азербайджан также играет важную роль в комитете, прилагая усилия для продвижения своего наследия».

Подчеркнув, что впервые приехала в Азербайджан, Реинпрехт особо отметила, что страна ей очень понравилась: «Я впервые здесь, это замечательная и гостеприимная страна».

Напомним, что 30 июня в Баку, в Центре Гейдара Алиева, состоялась церемония открытия 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В церемонии приняла участие Первый вице-президент Азербайджана, посол доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиева.

Отметим, что 43-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО пройдет с 30 июня по 10 июля.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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