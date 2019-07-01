Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Габале

1 июля 2019 17:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Боюк Амили-Былых-Амирван Габалинского района.

Согласно распоряжению, с целью строительства автомобильной дороги Беюк Амили-Былых-Амирван, соединяющей 11 населенных пунктов с населением численностью 10 тысяч человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе государственных капиталовложений расходной части госбюджета на 2019 год, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана будут выделены 12,7 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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