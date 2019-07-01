Первый вице-президент Мехрибан Алиева: В центре государственной политики Азербайджана находится охрана, реставрация и сохранение наших исторических, религиозных и архитектурных памятников (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В центре государственной политики Азербайджана находится охрана, реставрация и сохранение наших исторических, религиозных и архитектурных памятников.

Об этом в частности сказала Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, выступая на церемонии открытия 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Центре Гейдара Алиева в Баку, сообщает в понедельник Trend.

В своем выступлении Первый вице-президент сказала: «Очень рада находиться сегодня здесь вместе с вами на церемонии открытия 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мне приятно приветствовать всех вас в Баку – городе, где сливаются Восток и Запад, прошлое и будущее, в атмосфере, демонстрирующей уникальную гармонию времен и цивилизаций. Принимать столь важное заседание – большая честь для нас, и я желаю сессии успехов.

Я особенно признательна генеральному директору ЮНЕСКО госпоже Одре Азуле, и уверена, что ее присутствие здесь придаст особую ценность этому мероприятию. Как посол доброй воли ЮНЕСКО, я очень рада приветствовать сегодня здесь всех членов семьи ЮНЕСКО».

В продолжение своего выступления посол доброй воли ЮНЕСКО сказала:

«В начале этого месяца мы отметили 27-ю годовщину членства Азербайджана в ЮНЕСКО. За эти годы нам удалось наладить успешное сотрудничество во многих сферах, таких как культура, образование, наука, коммуникации, молодежь и спорт. Сегодня мы успешно участвуем в программах ЮНЕСКО активным представительством и вносимым вкладом. Охрана мирового культурного наследия является одним из основных направлений сотрудничества между Азербайджаном и ЮНЕСКО. В то же время в центре государственной политики Азербайджана находятся охрана, реставрация и сохранение наших исторических, религиозных и архитектурных памятников.

В 2001 году был принят Список национально-культурного наследия, включающий более 6600 охраняемых государством памятников культуры. За последние 5 лет в Азербайджане было реставрировано 40 исторических памятников. Также хотелось бы отметить, что в 2008 году был открыт Археолого-этнографический музейный комплекс под открытым небом «Гала», отражающий исторические памятники и археологические экспонаты, обнаруженные на Абшеронском полуострове. Строительство центров мугама в Баку, Агджабеди и Агдаме, реконструкция и строительство мечетей, синагог и церквей, реставрация и открытие музеев – все это только несколько элементов политики нашего государства по охране и обогащению разнообразного культурного наследия Азербайджана».

По словам Мехрибан Алиевой тесное сотрудничество Азербайджана с ЮНЕСКО приносит свои значимые плоды.

«В результате плодотворного сотрудничества с ЮНЕСКО две сферы в Азербайджане – Ичеришехер, в том числе Дворец Ширваншахов и Девичья башня, Гобустанские наскальные рисунки были включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В числе других важных элементов нашей богатой и древней культуры в Репрезентативный список по нематериальному культурному наследию человечества были включены также жемчужины нашей музыкальной сокровищницы – мугам и ашугское искусство.

Привязанность Азербайджана к ценностям и идеалам ЮНЕСКО проявляется и за пределами его национальных границ. География деятельности, осуществляемой нами в течение последних 10 лет в области охраны всемирного культурного наследия, была обширной. Вместе с тем, войны и вооруженные конфликты всегда представляли серьезную угрозу культурному наследию человечества. В результате военной агрессии, грубо нарушая международное право и соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН, Армения продолжает удерживать под оккупацией около 20 процентов признанной на международном уровне территории Азербайджана, в том числе Нагорный Карабах и прилегающие к нему семь регионов. Один миллион азербайджанцев живут в положении беженцев и вынужденных переселенцев. Уничтожены или подверглись серьезному разрушению сотни исторических и архитектурных памятников, музеи, мечети и другие религиозные храмы. Поэтому Азербайджан очень заинтересован в эффективном выполнении соответствующих международных конвенций, касающихся охраны культурной собственности. Думаю, что в этой области еще многое предстоит сделать, и с этой точки зрения ЮНЕСКО должна сыграть важную роль», - добавила Первая леди.

В заключение, Мехрибан Алиева дала высокую оценку «Бакинскому процессу», как глобальной платформе межкультурного и межрелигиозного диалога, и выразила глубокую признательность руководству ЮНЕСКО за оказанную поддержку.

«Дорогие друзья, культурное наследие побуждает нас вместе задуматься над тем, что мы относимся к славной истории человечества. Мы абсолютно уверены в том, что семена культуры мира могут прорасти только благодаря диалогу и взаимному уважению. Хочу напомнить здесь начатый Азербайджаном «Бакинский процесс», превратившийся поистине в глобальную платформу для поощрения межкультурного и межрелигиозного диалога. Впервые начатая в Баку в 2008 году международная конференция собрала за одним столом министров культуры государств-участников Совета Европы и их коллег из государств-членов Организации исламского сотрудничества для начала диалога по вопросам, вызывающим всеобщую озабоченность. В прошлом месяце мы в рамках «Бакинского процесса» принимали V Всемирный форум по межкультурному диалогу. Мы рады, что ЮНЕСКО является нашим основным партнером в этой важной инициативе. Госпожа генеральный директор, благодарю Вас за оказанную большую личную поддержку.

Желая работе нынешнего заседания больших успехов, в заключение хочу привести слова великого азербайджанского архитектора и философа XII века Аджеми: "Мы уйдём, и только ветер будет после; нас не станет, но творение наше сохранится",- подытожила свое выступление посол доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиева.

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