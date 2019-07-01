Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии увольнения в запас военнослужащих СГБ (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 1 июля в N-ой воинской части Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана состоялась церемония увольнения в запас военнослужащих срочной действительной военной службы.

В церемонии приняла участие Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

В соответствии с Распоряжение Президента Ильхама Алиева "О призыве с 1 по 30 июля 2019 года граждан Азербайджана на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы" от 3 июня 2019 года в N-ой воинской части Службы государственной безопасности состоялась церемония увольнения в запас военнослужащих срочной действительной военной службы.

Церемония началась выходом солдат на плац.

Затем на плац было вынесено боевое знамя.

Солдатам, отличившимся при исполнении служебных обязанностей, были вручены почетные грамоты, памятные подарки и благодарственные письма родителям.

Отметив, что сегодня знаменательный день для личного состава Отдельного полка Службы государственной безопасности, начальник СГБ, генерал-лейтенант Али Нагиев поздравил солдат, завершивших действительную военную службу, и их родителей, подчеркнул, что во время военной службы солдаты глубоко усвоили секреты военного дела. Он отметил, что благодаря вниманию и заботе Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в этой воинской части, как и во всех видах войск Вооруженных сил, созданы прекрасные условия для организации службы на уровне высоких требований.

Отметив, что Служба госбезопасности, в становлении которой неоценимые заслуги принадлежат великому лидеру, имеет важное значение для защиты азербайджанской государственности, начальник службы рассказал об успехах, достигнутых в результате успешной внутренней и внешней политики Президента Ильхама Алиева. Он подчернул, что Азербайджанская армия в любой момент готова по приказу Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева к сражению за освобождение оккупированных земель.

Затем прозвучал государственный гимн.

После этого личный состав торжественным маршем прошел перед трибуной.

Сегодня каждый юноша, проходящий службу в Азербайджанской армии, с чувством большой ответственности овладевает секретами военного дела. Наши солдаты, достойно справляющиеся с такой славной и ответственной задачей, как защита Родины, гордятся службой в одной из самых мощных армий мира. Сегодня Азербайджанская армия по оснащенности современным вооружением и материально-технической базой занимает одно из лидирующих мест в мире. Однако самым главным вопросом является привязанность, любовь к Родине и высокий боевой дух, которыми обладают военнослужащие армии нашей независимой страны. Азербайджанский солдат, способный на должном уровне выполнить возложенные на него задачи, с безграничной любовью относится к родной земле, своему народу и государству и готов пожертвовать жизнью за Родину.

Затем Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с родителями, участвующими в мероприятии, побеседовала с ними.

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