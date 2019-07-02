Кестутис Янкаускас: Азербайджан и ЕС продолжают переговоры по новому соглашению о партнерстве

2 июля 2019 11:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан важный партнер Европейского союза (ЕС). Об этом на презентации нового проекта СЕ «Повышение эффективности и качества судебной системы в Азербайджане» сказал посол ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас, сообщает во вторник Trend.

Посол напомнил, что между Азербайджаном и ЕС продолжаются переговоры по новому соглашению о партнерстве.

По словам посла, этот документ можно назвать соглашением нового поколения: «Потому что основы наших нынешних отношений были заложены в середине 90-х годов, и эти основы необходимо обновить. Обе стороны хотят развивать это партнерство, для чего необходимы современные, прочные и обновленные основы».

Янкаускас добавил, что в переговорах по новому соглашению достигаются продвижения.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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