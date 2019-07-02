Сессия ЮНЕСКО в Баку обсудила отчет по усилению диалога (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня 43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО продолжила свою работу в Баку выступлениями представителей стран-участниц, сообщает во вторник Trend.

Участники сессии обсудят отчет, посвященный усилению диалога между странами-участницами и совещательными группами.

Председатель оргкомитета сессии, министр культуры Абульфас Гараев рассказал об отчете, который предстоит обсудить, призвав каждого к активному участию.

Затем представители Азербайджана, Норвегии, Танзании, Индонезии, Бахрейна, Бразилии, Венгрии, Кувейта, Гватемалы, Туниса, Австралии, Китая и других стран высказались по представленному отчету. Было отмечено, что эти отчеты имеют важное значение для налаживания диалога.

Выступившие также рассказали о работе, проводимой в последние годы Комитетом Всемирного наследия, а также проектах, реализуемых по сохранению культурного наследия в мире.

Сессия продолжает работу обсуждениями.

Отметим, что 30 июня в Центре Гейдара Алиева в Баку состоялась церемония открытия 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, в которой приняла участие Первый вице-президент Азербайджана, посол доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиева.

Сессия продолжится до 10 июля.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)