Содокладчик по мониторингу ПАСЕ посетит Азербайджан

2 июля 2019 13:05 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Содокладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Азербайджану Стефан Шеннах совершит ознакомительный визит в страну с 4 по 6 июля, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ПАСЕ.

Как отмечается, в Баку содокладчик встретится с представителями правительства.

В парламенте пройдут встречи со спикером парламента, руководителями политических партий, представленных в парламенте, и азербайджанской делегацией в ПАСЕ.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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