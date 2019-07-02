Состоялся телефонный разговор между Президентами Азербайджана и Беларуси

2 июля 2019 14:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник позвонил Президенту Беларуси Александру Лукашенко и поздравил его с прекрасной организацией вторых Европейских игр и успехами, достигнутыми белорусскими спортсменами на этих соревнованиях, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Глава государства также передал Александру Лукашенко поздравления по случаю национального праздника Республики Беларусь – Дня независимости, пожелал белорусскому народу прогресса и благополучия.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поблагодарил Президента Ильхама Алиева за поздравления и добрые слова.

Главы государств выразили уверенность в том, что двусторонние дружественные отношения между нашими странами и впредь будут успешно развиваться, и провели обмен мнениями о перспективах связей.

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