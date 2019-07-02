Али Ахмедов: Улучшение социальной жизни – это показатель развития страны

БАКУ /Trend/ - Улучшение социальной жизни, благодаря указам и распоряжениям, подписанным в этом году, – прекрасный показатель развития в стране.

Об этом сказал вице-премьер, заместитель председателя-исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) на презентации Национального портала информирования по Целям устойчивого развития, сообщает во вторник Trend.

Ахмедов отметил, что результаты, достигнутые в других сферах, приводятся в соответствие с Целями устойчивого развития. «Уровни экономического, социального развития приведены в соответствие с задачами, исходящими из Целей устойчивого развития, и в последующие годы эта работа будет продолжена», - сказал он.

Вице-премьер отметил, что человечество переживает уязвимый период, пояснив, что с одной стороны наблюдается экономическое развитие, технический прогресс, материально обеспеченные люди, с другой – люди, живущие в тяжелых условиях. «Для изменения существующей ситуации ООН реализует проект, направленный на то, чтобы мир был избавлен от трагедий и бед», - заявил вице-премьер.

Ахмедов сказал, что Азербайджан достойно проводит социально ориентированную работу в этом направлении. «Развивается экономика страны, в этом году в Азербайджане было подписано два распоряжения о повышении заработной платы, служащих улучшению социального благосостояния граждан».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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