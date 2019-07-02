В Азербайджан прибыл с визитом генсек торговой палаты Ирана

БАКУ/Trend/ - В Азербайджан прибыл генеральный секретарь торгово-промышленной, промысловой и сельскохозяйственной палаты Ирана Алирза Ашраф, передает Trend со ссылкой на посольство Ирана в Азербайджане.
Отмечается, что Ашрафа сопровождают члены комиссии по бюджету иранского парламента.
Запланирована встреча иранской делегации с министром экономики Шахином Мустафаевым и вице-спикером Зияфетом Аскеровым.
Делегация также ознакомится с Бакинским международным морским торговым портом.
(Автор: Эльнур Багышов Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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