В Азербайджан прибыл с визитом генсек торговой палаты Ирана

БАКУ/Trend/ - В Азербайджан прибыл генеральный секретарь торгово-промышленной, промысловой и сельскохозяйственной палаты Ирана Алирза Ашраф, передает Trend со ссылкой на посольство Ирана в Азербайджане.

Отмечается, что Ашрафа сопровождают члены комиссии по бюджету иранского парламента.

Запланирована встреча иранской делегации с министром экономики Шахином Мустафаевым и вице-спикером Зияфетом Аскеровым.

Делегация также ознакомится с Бакинским международным морским торговым портом.

(Автор: Эльнур Багышов Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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