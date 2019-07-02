В Азербайджан прибыл с визитом генсек торговой палаты Ирана

2 июля 2019 17:30 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Азербайджан прибыл генеральный секретарь торгово-промышленной, промысловой и сельскохозяйственной палаты Ирана Алирза Ашраф, передает Trend со ссылкой на посольство Ирана в Азербайджане.

Отмечается, что Ашрафа сопровождают члены комиссии по бюджету иранского парламента.

Запланирована встреча иранской делегации с министром экономики Шахином Мустафаевым и вице-спикером Зияфетом Аскеровым.

Делегация также ознакомится с Бакинским международным морским торговым портом.

(Автор: Эльнур Багышов Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Генсек ОПЕК: новые страны могут присоединиться к хартии ОПЕК+ на встрече в декабре
Другие страны 17:31
В Иране раскрыли шпионскую сеть, действовавшую на атомных объектах
Другие страны 17:09
В Иране скорость ветра достигает 101 км/час
Общество 14:39
Япония обеспокоена превышением Ираном запасов низкообогащенного урана
Другие страны 11:58
Тяжелое ДТП в Иране, много погибших и раненых
Общество 10:09
Проливные дожди прервали авиасообщение в Иране
Иран 09:18
Лента новостей
Лучшие паспорта мира 2019: Узбекистан на 88-ом месте
Бизнес 17:39
Тахир Будагов: Тенденция сокращения числа многодетных семей наблюдается и в Азербайджане
Общество 17:35
ООН: Азербайджан достиг больших успехов в осуществлении Целей устойчивого развития
Политика 17:34
Генсек ОПЕК: новые страны могут присоединиться к хартии ОПЕК+ на встрече в декабре
Другие страны 17:31
Азербайджанская компания «Алсана» увеличит производство колбасных изделий
Бизнес 17:27
Страны ОПЕК + решили продлить срок сделки по сокращению добычи нефти
Энергетика 17:26
Азербайджан поддержал продление срока сделки ОПЕК+ (ФОТО)
Энергетика 17:23
Основной целью проводимых в Азербайджане реформ является эффективная охрана прав и свобод
Политика 17:11
В Иране раскрыли шпионскую сеть, действовавшую на атомных объектах
Другие страны 17:09