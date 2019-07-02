Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Астаре

2 июля 2019 17:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Арчиван-Артупа-Сенджереди-Алаша-Зюнгюляш Астаринского района.

Согласно распоряжению, с целью строительства автомобильной дороги Арчиван-Артупа-Сенджереди-Алаша-Зюнгюляш, соединяющей пять населенных пунктов с населением численностью 15 тысяч человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2019 год, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана будет выделено 4,9 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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