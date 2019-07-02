Малайзия заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном во всех областях - посол (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров во вторник принял новоназначенного посла Малайзии в Азербайджане Дато Юбазлана бин Юсофа, передает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.

На встрече стороны выразили удовлетворение нынешним состоянием отношений и подчеркнули важность расширения контактов между людьми. Подчеркнув существующий большой потенциал для дальнейшего расширения экономического сотрудничества, стороны отметили энергетический и транспортный сектор.

Стороны также отметили важность обмена визитами на высоком уровне между двумя странами с точки зрения дальнейшего развития отношений.

Посол Дато Юбазлан бин Юсоф отметил, что Малайзия заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном во всех областях, и добавил, что не пожалеет усилий для дальнейшего укрепления двусторонних отношений в ходе своей дипломатической миссии.

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров пожелал послу успехов в его дипломатической деятельности.

Посол вручил копию верительной грамоты министру Эльмару Мамедъярову.

(Текст: Али Гасымов)

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