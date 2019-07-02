Малайзия заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном во всех областях - посол (ФОТО)

2 июля 2019 22:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров во вторник принял новоназначенного посла Малайзии в Азербайджане Дато Юбазлана бин Юсофа, передает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.

На встрече стороны выразили удовлетворение нынешним состоянием отношений и подчеркнули важность расширения контактов между людьми. Подчеркнув существующий большой потенциал для дальнейшего расширения экономического сотрудничества, стороны отметили энергетический и транспортный сектор.

Стороны также отметили важность обмена визитами на высоком уровне между двумя странами с точки зрения дальнейшего развития отношений.

Посол Дато Юбазлан бин Юсоф отметил, что Малайзия заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном во всех областях, и добавил, что не пожалеет усилий для дальнейшего укрепления двусторонних отношений в ходе своей дипломатической миссии.

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров пожелал послу успехов в его дипломатической деятельности.

Посол вручил копию верительной грамоты министру Эльмару Мамедъярову.

(Текст: Али Гасымов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Посол Муриэль Пеневейре: Швейцария заинтересована во всестороннем сотрудничестве с Азербайджаном (ФОТО)
Политика 20:13
Производитель молока в Азербайджане расширит ассортимент своей продукции
Бизнес 18:01
Азербайджанская компания «Атена» откроет новую линию производства
Бизнес 17:44
Азербайджанская компания «Алсана» увеличит производство колбасных изделий
Бизнес 17:27
Азербайджан поддержал продление срока сделки ОПЕК+ (ФОТО)
Энергетика 17:23
Азербайджанский производитель минеральной воды наладит производство и экспорт соков
Бизнес 17:08
Лента новостей
Два корабля НАТО вошли в Черное море
В мире 23:45
Футболистка сборной Швейцарии Исмаили найдена мертвой в озере
Европа 23:36
Президент Мадагаскара заказал самолет для болельщиков сборной на Кубок Африки
Другие страны 23:22
Июнь стал самым жарким месяцем в мире за все время наблюдений
В мире 23:03
В Барселоне ограбили гостиничный номер членов королевской семьи Катара
Европа 22:26
Число жертв жары в Испании увеличилось до четырех человек
Европа 22:05
Великобритания, ФРГ, Франция и ЕС призвали Иран сократить запасы урана
Европа 21:49
Кристин Лагард приостанавливает исполнение обязанностей главы МВФ
В мире 21:48
Сильный пожар в пятиэтажном здании в Стамбуле, есть пострадавшие (ФОТО)
Турция 21:46