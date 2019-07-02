Президент Ильхам Алиев поздравил белорусского коллегу (версия 2)

2 июля 2019 18:54 (UTC+04:00)

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БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил во вторник поздравительное письмо президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Уважаемый Александр Григорьевич,

Сердечно поздравляю Вас с национальным праздником - Днем независимости, знаменующим собой освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне.

75-летнюю годовщину этой поистине исторической даты Беларусь встречает как процветающая страна, уверенно идущая по пути укрепления независимости и суверенитета, совершенствования и модернизации государственного управления и политической системы, динамичного и последовательного социально-экономического развития.

Пользуясь этой приятной возможностью, хочу поздравить Вас с успешным проведением II Европейских игр, которые прошли на высочайшем организационном уровне и стали настоящим праздником для всех любителей спорта, подарив им яркие выступления и незабываемые моменты.

Этот масштабный спортивный праздник еще раз наглядно продемонстрировал приверженность Беларуси незыблемым принципам олимпийского движения, способствующим укреплению мира, доверия и взаимопонимания между народами и странами.

Желаю Вам, уважаемый Александр Григорьевич, доброго здоровья и успехов во всех Ваших начинаниях, а народу братской Беларуси - мира и благополучия", - говорится в поздравлении главы государства.

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