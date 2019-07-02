Президент Ильхам Алиев расширил полномочия Агентства по развитию МСБ с целью поддержки предпринимательства (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ о координации программ (проектов), финансируемых иностранными государствами и международными организациями, с целью поддержки предпринимательства.

Согласно указу, программы (проекты), финансируемые в виде кредитов, технической помощи или грантов иностранными государствами и международными организациями, с целью поддержки микро, малого и среднего предпринимательства в Азербайджане, будут осуществляться при координации с Агентством по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана (далее – Агентство)

2. Кабинету Министров поручается:

2.1. обеспечить привлечение Агентства к программам (проектам), осуществляемым на основе контрактов по получению кредита, технической помощи или гранта (далее - контракты), заключенных с иностранными государствами и международными организациями с целью поддержки микро, малых и средних субъектов предпринимательства (далее – субъекты МСБ);

2.2. в трехмесячный срок подготовить, и представить Президенту Азербайджана предложения о приведении актов Президента в соответствие с настоящим указом;

2.3. в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров в соответствие с настоящим указом и проинформировать Президента Азербайджана;

2.4. проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с настоящим указом и в пятимесячный срок проинформировать Президента Азербайджана об исполнении;

2.5. решить другие вопросы, вытекающие из настоящего указа.

3. Центральным и местным органам исполнительной власти, публичным юридическим лицам, образованным от имени государства и юридическим лицам, контрольный пакет акций (доли) которых принадлежит государству поручается:

3.1. обеспечить приложение информации о направлении, цели и содержании поддержки субъектам МСБ, о числе субъектов МСБ, охваченных данной поддержкой в программах (проектах), осуществляемых на основе контрактов, к предложениям по началу переговоров по контрактам;

3.2. осуществить выбор, привлекаемых к программам (проектах), осуществляемым на основе контрактов субъектов МСБ посредством реестра предусмотренного пунктом 8.2 указа Президента Азербайджана «Об обеспечении деятельности Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана» от 26 июня 2018 года;

3.3. обеспечить представление Агентству информации о мероприятиях по поддержке субъектов МСБ, отметив в отдельности названия субъектов МСБ;

3.4. обеспечить представление Агентству нижеследующей информации о мероприятиях по поддержке субъектов МСБ в рамках программ (проектов), осуществляемых на основе контрактов, не реже чем раз в год, а по завершении программы (проекта) итоговой информации:

3.4.1. цель, направление и содержание программы (проекта) по поддержке субъекта МСБ;

3.4.2. имя субъекта МСБ, получившего поддержку посредством соответствующей программы (проекта);

3.4.3. вид, форма и размер оказанной поддержки субъекту МСБ;

3.4.4. название организации, оказавшей поддержку субъекту МСБ;

3.4.5. продолжительность и дата поддержки субъекту МСБ;

3.4.6. дата решения об оказании или прекращении поддержки;

3.4.7. информация о нарушении правил и условий поддержки, в том числе, пользование поддержкой, с нарушением целевого назначения (при наличии таковой);

3.4.8. влияние программы (проекта) поддержки на предпринимательскую деятельность субъекта МСБ.

4. Министерству экономики Азербайджана поручается, на основе информации министерства юстиции, обеспечить обобщение посредством Агентства информацию о технической помощи и договорах (решениях) о грантах, зарегистрированных в рамках программ (проектов), финансируемых иностранными государствами и международными организациями.

5. Агентству:

5.1. организовать внесение в реестр, предусмотренный пунктом 8.2 указа Президента Азербайджана «Об обеспечении деятельности Агентства по развития малого и среднего бизнеса Азербайджана» от 26 июня 2018 года, информации о субъектах МСБ, получивших поддержку в результате реализованных программ (проектов), финансируемых иностранными государствами и международными организациями;

5.2. изучив влияние реализованных программ (проектов), финансируемых иностранными государствами и международными организациями, на развитие субъектов МСБ, обеспечить подготовку предложений по направлениям программ (проектов), которые будут финансироваться в последующие годы иностранными государствами и международными организациями;

5.3. решить другие вопросы, вытекающие из настоящего указа.

6. Министерству юстиции поручается обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с настоящим указом и проинформировать Кабинет министров.

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