Минобороны Азербайджана выразило соболезнования российской стороне

БАКУ /Trend/ - Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов направил письмо с соболезнованиями министру обороны России генералу армии Сергею Шойгу, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

«Глубоко потрясен известием о трагической гибели 14 моряков-подводников на научно-исследовательском глубоководном аппарате Военно-морского флота России.

От имени личного состава азербайджанской армии и от себя лично хочу выразить глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших. Вместе с вами скорбим по поводу произошедшей трагедии», - говорится в соболезновании министра.

Как сообщило ранее РИА новости, по информации минобороны России, в российских территориальных водах первого июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате которого погибли 14 моряков.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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