Али Гасанов: Безопасность и национальные интересы государства должны быть превыше всего

БАКУ /Trend/ - Безопасность и национальные интересы государства должны быть превыше всего.

Об этом в среду сказал Trend помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам – заведующий отделом Али Гасанов в связи с годовщиной терактов, произошедших в прошлом году в Гяндже.

«Минул год с гянджинских событий, которые были оценены как покушение на государственность Азербайджана. Факты, выявленные в результате следственных мер, проведенных за прошедший период, еще раз доказали, что гянджинские события были совместной коварной провокацией радикально-клерикальных кругов некоторых государств, сепаратистов и групп внутри страны, желающих реализовать личные амбиции под завесой политической деятельности, против государственных и национальных интересов.

Из информации, широко распространенной в медиа, в частности, в социальных медиа, видно, что в связи с годовщиной гянджинских событий, продемонстрировавших провал сценария, который в прошлом году хотели реализовать эти силы, показавших, что граждане стоят на страже государственности, вновь активизировалась одна из радикальных исламистских группировок, большую часть членов которой составляют бывшие граждане Азербайджана. Активизация группировки на страницах и в профилях социальных сетей, а также на сайтах, управляемых клерикальными кругами некоторых государств, однозначно может расцениваться как поддержка крайнего религиозного радикализма, фундаментализма. На некоторых провокационных, прикрывающихся религиозными лозунгами интернет-сайтах, намерениями которых является посеять семя недоверия, а по возможности, вражды, между государством и народом, демонстрируются кадры, подтверждающие участие в боях в Сирии главного персонажа совершившего теракт в Гяндже, российского гражданина Юниса Сафарова. Совершаются попытки популяризировать его как настоящего «героя», повторно распространяется обращение его супруги сразу после произошедшего события.

Вызывает сожаление то, что некоторые оппозиционные лидеры и активисты, утверждающие, что являются сторонниками демократического и светского государства, оказывают поддержку в такой кампании, поддерживающей террор, повторяют лозунги, используемые иностранными группировками, избравшим в качестве своей идеологии крайний экстремизм, озвучивают подобного типа призывы, ставят под сомнение многовековую среду религиозной терпимости, имидж толерантности страны. Одним словом, очевидно, что подобного типа оппозиция, утверждающая, что привержена демократическим ценностям, в действительности поддерживает радикализм, фундаментализм, радикальную религию.А раз так, то какой Азербайджан нужен этой оппозиции? Стабильный, сильный, демократический, стоящий в одном ряду с развитыми странами мира Азербайджан, или полигон, где не прекращается внутренняя война, кровавый хаос, трагическое братское противостояние, свирепствуют террористические группировки как такие страны как Судан, Сомали, Ливия, Сирия и т.д.? Может, они хотят вернуть Азербайджан в темное средневековье, превратить страну в место, управляемое законами шариата?

… Известно, что преступление лица, совершившего вечером 3 июля покушение на главу Исполнительной власти Гянджи, было террором, что совершивший преступление был иностранным гражданином, и что он участвовал в боевых операциях, несанкционированных Азербайджанским государством. Из материалов, опубликованных в местных и зарубежных медиа, неоднократно распространенных видеообращений супруги Ю. Сафарова стало известно, что его деяние было совершено не по личным мотивам, не с целью отмщения или как утверждают некоторые, не как протест против «социального зла», а именно во имя «идей» за которые он воевал в составе незаконных вооруженных соединений за рубежом, то есть, для того, чтобы создать «шариатское государство» в Азербайджане.

новость будет обновляться

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.