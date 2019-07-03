Али Гасанов: Безопасность и национальные интересы государства должны быть превыше всего (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Безопасность и национальные интересы государства должны быть превыше всего.

Об этом в среду сказал Trend помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам – заведующий отделом Али Гасанов в связи с годовщиной терактов, произошедших в прошлом году в Гяндже.

«Минул год с гянджинских событий, которые были оценены как покушение на государственность Азербайджана. Факты, выявленные в результате следственных мер, проведенных за прошедший период, еще раз доказали, что гянджинские события были совместной коварной провокацией радикально-клерикальных кругов некоторых государств, сепаратистов и групп внутри страны, желающих реализовать личные амбиции под завесой политической деятельности, против государственных и национальных интересов.

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