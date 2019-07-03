Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и США связывают отношения дружбы и сотрудничества (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Азербайджан и США связывают узы дружбы и сотрудничества.

Об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленном президенту США Дональду Трампу по случаю Дня независимости, передает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые сердечные поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника Соединенных Штатов Америки - Дня независимости.

Азербайджанскую Республику и Соединенные Штаты Америки связывают отношения дружбы и сотрудничества. Наше сотрудничество в ряде сфер, представляющих взаимный интерес, носит характер стратегического партнерства.

Мы намерены и впредь решительно продолжать нашу деятельность в многостороннем порядке в вопросах обеспечения международной безопасности, борьбы с терроризмом. А успешно реализуемый нами проект Южного газового коридора, инициаторами которого мы являемся, является важным вкладом в усиление энергетической безопасности Европы. Для нас очень важна поддержка Соединенными Штатами наших проектов, служащих диверсификации источников и транспортировки энергоресурсов.

Вместе с тем, неразрешенность армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта остается самой болезненной проблемой, с которой столкнулся наш народ. В результате военной агрессии Армении против нашей страны Нагорный Карабах и прилегающие к нему 7 районов, являющиеся исконными азербайджанскими землями, были оккупированы, более миллиона наших соотечественников изгнаны из родных очагов. Конфликт должен быть урегулирован мирным путем и справедливо в соответствии с нормами и принципами международного права, на основании требований соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, положений Хельсинкского заключительного акта в рамках территориальной целостности нашей страны. Мы возлагаем в этом деле большие надежды на последовательную и решительную позицию США, как сопредседателя Минской группы ОБСЕ, и на лично Ваши, господин Президент, усилия.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному американскому народу - постоянного мира и благосостояния", - говорится в поздравлении главы государства.

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