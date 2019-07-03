Али Гасанов: Безопасность и национальные интересы государства должны быть превыше всего (версия 5)

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БАКУ /Trend/ - Безопасность и национальные интересы государства должны быть превыше всего.

Об этом в среду сказал Trend помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам – заведующий отделом Али Гасанов в связи с годовщиной терактов, произошедших в прошлом году в Гяндже.

"Минул год с гянджинских событий, которые были оценены как покушение на государственность Азербайджана. Факты, выявленные в результате следственных мер, проведенных за прошедший период, еще раз доказали, что гянджинские события были совместной коварной провокацией радикально-клерикальных кругов некоторых государств, сепаратистов и групп внутри страны, желающих реализовать личные амбиции под завесой политической деятельности, против государственных и национальных интересов. Из информации, широко распространенной в медиа, в частности, в социальных медиа, видно, что в связи с годовщиной гянджинских событий, продемонстрировавших провал сценария, который в прошлом году хотели реализовать эти силы, показавших, что граждане стоят на страже государственности, вновь активизировалась одна из радикальных исламистских группировок, большую часть членов которой составляют бывшие граждане Азербайджана. Активизация группировки на страницах и в профилях социальных сетей, а также на сайтах, управляемых клерикальными кругами некоторых государств, однозначно может расцениваться как поддержка крайнего религиозного радикализма, фундаментализма. На некоторых провокационных, прикрывающихся религиозными лозунгами интернет-сайтах, намерениями которых является посеять семя недоверия, а по возможности, вражды, между государством и народом, демонстрируются кадры, подтверждающие участие в боях в Сирии главного персонажа, совершившего теракт в Гяндже, российского гражданина Юниса Сафарова. Совершаются попытки популяризировать его как настоящего "героя", повторно распространяется обращение его супруги сразу после произошедшего события", - сказал помощник Президента.

Али Гасанов отметил, что вызывает сожаление то, что некоторые оппозиционные лидеры и активисты, утверждающие, что являются сторонниками демократического и светского государства, оказывают поддержку этой кампании, поддерживающей террор, повторяют лозунги, используемые иностранными группировками, избравшим в качестве своей идеологии крайний экстремизм, озвучивают подобного типа призывы, ставят под сомнение многовековую среду религиозной терпимости, имидж толерантности страны.

"Одним словом, очевидно, что подобного типа оппозиция, утверждающая, что привержена демократическим ценностям, в действительности поддерживает радикализм, фундаментализм, радикальную религиюю. А раз так, то какой Азербайджан нужен этой оппозиции? Стабильный, сильный, демократический, стоящий в одном ряду с развитыми странами мира Азербайджан, или полигон, где не прекращаются внутренняя война, кровавый хаос, трагическое братское противостояние, свирепствуют террористические группировки, как, например, в Судане, Сомали, Ливии, Сирии и т.д.? Может, они хотят вернуть Азербайджан в темное средневековье, превратить страну в место, управляемое законами шариата?... Известно, что преступление лица, совершившего вечером 3 июля покушение на главу Исполнительной власти Гянджи, было террором, что совершивший преступление был иностранным гражданином, и что он участвовал в боевых операциях, несанкционированных Азербайджанским государством. Из материалов, опубликованных в местных и зарубежных медиа, неоднократно распространенных видеообращений супруги Ю. Сафарова стало известно, что его деяние было совершено не по личным мотивам, не с целью отмщения или как утверждают некоторые, не как протест против "социального зла", а именно во имя "идей", за которые он воевал в составе незаконных вооруженных соединений за рубежом, то есть, для того, чтобы создать "шариатское государство" в Азербайджане", - добавил Али Гасанов.

Помощник Президента напомнил, что сразу после осуществления теракта в Гяндже, на страницах в Facebook и на сайтах, пропагандирующих радикальный религиозный фундаментализм, а также в СМИ, связанных с сепаратистами, осужденными за государственную измену, поспешно нарекли Юниса Сафарова "гянджабасарским мстителем" и "героем".

"И на этот раз им пришла помощь от антиазербайджанской оппозиции в Европе и руководимых ею интеренет-ресурсов, живущих там антинациональных элементов. Также круги, признанные в России и других иностранных государствах сепаратистскими, создав комитет по защите преступника, обратились к официальным представителям зарубежных стран. Напомню, что за месяц до теракта, 28 мая 2018 года влиятельное издание США "Foreign Policy" опубликовало материал о важности "гянджинского прохода" для Запада, предупреждало о возможных провокациях. Сегодняшняя активизация радикалов, пропагандирующих террор, и их вдохновителей, угрозы Азербайджану, адресованные ими, совпадают с годовщиной гянджинских событий, а также, сдачей в эксплуатацию TANAP. Неудивительно, что в последнее время активизировались опасные идеологические провокации, которые централизованно осуществляются против Азербайджана со стороны Армении, клерикальных кругов ряда государств, экстремистов, некоторых азербайджанцев, сбежавших в другие страны, и променявших свою страну на материальные и бытовые ценности. Называющие себя демократами и светскими, вместо того, чтобы обличить антиазербайджанские круги и их представителей в нашей стране, демонстрируя тем самым принципиальную демократическую позицию, героизируют арестованных за теракты, с целью обеспечения своих меркантильных интересов, получения новых финансовых средств, объявляют их "узниками совести", вносят в специальные списки и пытаются добиться освобождения", - сказал Али Гасанов.

По словам вице-премьера, события последних лет на Ближнем Востоке и Северной Африке, показали, что если государство и общество, в рамках закона, не дает жесткой реакции на героизацию террористов, «мифологизацию» террора группами и образованиями в обществе, выдающими себя за «оппозицию», события перетекают в опасное русло, идеологическая провокация завершается гражданской войной и разгулом террора.

«Государственная безопасность и национальные интересы, никогда и ни при каких условиях, не должны быть объектом обсуждения. Даже при малейшей угрозе вышеназванным ценностям каждый азербайджанец должен продемонстрировать гражданскую позицию, национальную волю. В нынешней уязвимой ситуации общество должно демонстрировать решимость и бдительность, а граждане – единство и сплоченность, во имя национальной государственности. Наша интеллигенция, имеющая влияние на общественное мнение, действуя тонко и продуманно, должна разграничивать отношение к определенным лицам и интересам Родины и государства», - завершил свое выступление

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